Бывший вратарь «Локомотива» Александр Судницин стал игроком «Трактора»

Бывший вратарь ярославского «Локомотива» Александр Судницин продолжит карьеру в челябинском «Тракторе», информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на два сезона.

В регулярном сезоне-2017/18 Судницин провёл 35 матчей, одержал 19 побед при коэффициенте надёжности 1,96 и проценте отражённых бросков 92,6. В плей-офф Александр сыграл 5 матчей, пропуская 2,27 шайбы за игру и отражая 93,0% бросков.

Судницин выступал за ярославский клуб с 2016 года, ранее три сезона он провёл в нижнекамском «Нефтехимике». Всего за карьеру в КХЛ 30-летний вратарь принял участие в 188 играх, в которых одержал 76 побед при надёжности 2,36 и проценте отражённых бросков 92,2.