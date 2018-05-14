Нападающий сборной Чехии Андрей Нестрашил завершил выступление на ЧМ-2018

Нападающий сборной Чехии Андрей Нестрашил завершил своё выступление на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует официальный «твиттер» чешской команды.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

27-летний нападающий получил повреждение в первой смене матча против Беларуси и не смог продолжить игру. На этом мировом первенстве форвард «Нефтехимика» отметился 3 голевыми передачами в 5 матчах при показателе полезности «+4».

Сегодня, 14 мая, сборная Чехии встретится с командой Австрии. Начало встречи — в 21:15 мск.