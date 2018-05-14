ЦСКА с сезона-2018/19 будет проводить домашние матчи в «Парке Легенд»

Хоккейный клуб ЦСКА с сезона-2018/19 будет проводить домашние матчи в «Парке Легенд», информирует официальный сайт клуба. Договор аренды ледового дворца рассчитан на ближайшие пять лет.

«ЛДС ЦСКА остаётся для нас родным и любимым, и в нём будут проводить свои матчи «Звезда» и «Красная Армия». Переезд на арену «Парка Легенд» не отменяет наших стратегических планов по строительству нового дворца в Мневниках», — заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Напомним, в минувшем сезоне в «Парке Легенд» домашние матчи проводили «Спартак» и московское «Динамо». «Спартак» продолжит играть на арене «ВТБ Ледовый дворец» и в следующем сезоне, что касается «Динамо», то вопрос на данный момент не решён.