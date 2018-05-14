Тротц об игре на выезде: «Вашингтон» выходит на лёд с ощущением «мы против всех»

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц после крупной победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции прокомментировал успехи клуба на выезде в нынешнем плей-офф. «Столичные» выиграли семь матчей из восьми с общим счётом 30:17.

«Мне кажется, мы просто играем сейчас в правильный хоккей. Мы осознали, что в плей-офф нужно действовать в определённом ключе. Мы играем быстро и на выезде не усложняем игру там, где не надо. Когда в серии с «Коламбус Блю Джекетс» мы выкопали себе яму, начав серию с двух домашних поражений, у нас просто не было выхода, кроме как здорово играть в гостях. И в процессе мы заодно кое-чему научились. Думаю, что ребята получают удовольствие от этого опыта. Мы вдалеке от дома, выходим на площадку с ощущением «мы против всех», и нас это сплотило», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.