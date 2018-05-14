Главный тренер сборной Канады изменил все звенья после разгрома 1:5 от Финляндии

Главный тренер сборной Канады Билл Питерс на утренней раскатке изменил все звенья своей команды после крупного поражения от Финляндии (1:5) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года в Дании, информирует журналист Райан Рисхауг. Брэйден Шенн заменил в первом звене Джейдена Шварца, Тайсон Джост переведён в третье звено вместо Антони Бовильё, разведены по разным тройкам Джордан Эберле и Мэтью Барзал.

Сегодня, 14 мая, «кленовые листья» занимались в следующих сочетаниях:

Власич — Экблад, Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид — Шенн;

Эдмундсон — Парэйко, Шварц — О'Райлли — Бэйли;

Мюррей — Нёрс, Джост — Хорват — Эберле;

Шабо, Бовильё — Барзал — Пажо.

Пропустил тренировочное занятие нападающий Пьер-Люк Дюбуа и защитник Райан Пулок.

Сегодня, 14 мая, сборная Канады сыграет с командой Латвии. Начало встречи — в 21:15 мск.