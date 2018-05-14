Первым новичком «Лады» стал 36-летний защитник Филипп Метлюк

Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт с защитником Филиппом Метлюком, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на один сезон.

Вместе с «Ладой» Метлюк становился серебряным призёром чемпионата России (2005), а в 2003 и 2004 годах завоёвывал бронзовые медали. Всего за четыре сезона в «Ладе» Филипп отыграл 204 матча, набрав в них 14 (2+12) очков и 136 минут штрафа.

Последние два сезона 36-летний защитник выступал за белорусский «Неман», в составе которого стал двукратным чемпионом Беларуси. В 95 матчах за гродненский клуб Метлюк набрал 23 (4+19) очка.