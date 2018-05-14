Россия — Словакия: Никита Гусев забросил свою первую шайбу на ЧМ-2018

На 17-й минуте первого периода матча группового этапа чемпионата мира—2018 между сборными России и Словакии заброшенной шайбой удалось отметиться нападающему россиян Никите Гусеву. Форварду ассистировал Павел Дацюк и Никита Зайцев. Для Гусева заброшенная шайба стала первой на чемпионате мира—2018 по хоккею.
Напомним, форвард пропустил подготовку и первые матчи турнира из-за травмы.
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