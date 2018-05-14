Россия — Словакия: словаки бросили по воротам только два раза за период

Завершился первый период матча группового этапа чемпионата мира—2018 между сборными России и Словакии. После 20 минут игры счёт 2:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, заброшенные шайбы в свой актив записали Максим Мамин и Никита Гусев.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
Статистика первого периода матча Россия — Словакия:
Голы — 2-0
Броски — 17-2
Штраф — 2-6
Реализация — 0/3 — 0/1.
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