Алексей Емелин покинет «Нэшвилл» и выйдет на рынок свободных агентов

Как сообщил генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл ESPN 102.5 The Game, клуб не будет продлевать соглашения с защитником Алексеем Емелиным и нападающим Скоттом Хартнеллом. Оба хоккеиста выйдут на рынок свободных агентов.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 32-летний Емелин принял участие в 76 матчах, записав в актив 9 (1+8) очков при показателе полезности "+9" и 40 минутах штрафного времени. 36-летний Хартнелл в 62 играх заработал 24 (13+11) очка при показателе полезности "-3".