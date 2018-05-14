Тренер Канады: наша цель — победа на чемпионате мира—2018

Главный тренер сборной Канады Билл Питерс рассказал о целях своей команды на чемпионате мира по хоккею—2018.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



«Моё назначение в „Калгари Флэймз“? „Наша текущая задача заключается в том, чтобы выиграть золото в Дании. Когда турнир завершится, будем двигаться дальше“, — приводит слова Питерса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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