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Россия уверенно обыграла Словакию в матче чемпионата мира по хоккею — 2018

Россия уверенно обыграла Словакию в матче чемпионата мира по хоккею — 2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России оказалась сильнее команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Россияне выиграли пять из шести игр на турнире, у Словакии две победы.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Заброшенные в матче шайбы записали в свой актив Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев, сухую встречу провёл голкипер российской сборной Игорь Шестёркин.

ЧМ-2018
14 мая 2018, понедельник. 17:15 МСК
Россия
4 : 0
2:0, 0:0, 2:0
Словакия
1:0 – Мамин (Сошников) – 11:10 (5x5), 2:0 – Гусев (Дацюк, Зайцев) – 16:50 (5x5), 3:0 – Шалунов (Сошников) – 58:49 (en), 4:0 – Михеев (Барабанов, Шалунов) – 59:44 (en)
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