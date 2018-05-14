Россия — Словакия: матч посетили 7732 зрителя

Сборная России оказалась сильнее команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, встречу посетили 7732 зрителя.



Это значительно меньше, чем посетили прошлый матч со Швейцарией (12 366 зрителей) и встречу с Чехией (12 490).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Без олимпийских граблей. Такие словаки России не соперник Команда Ильи Воробьёва обыграла сборную Словаки, не допустив ошибок Пхёнчхана.