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Россия — Словакия: матч посетили 7732 зрителя

Россия — Словакия: матч посетили 7732 зрителя
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России оказалась сильнее команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, встречу посетили 7732 зрителя.

Это значительно меньше, чем посетили прошлый матч со Швейцарией (12 366 зрителей) и встречу с Чехией (12 490).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

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