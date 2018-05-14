ЧМ-2018 по хоккею: Южная Корея уступила Норвегии и вылетела, проиграв все матчи

Сборная Южной Кореи уступила команде Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 0:3. Южнокорейская команда проиграла все семь матчей на чемпионате мира и вылетела в первый дивизион, у норвежцев — одна победа.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Тобиас Линдстрём, Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс. Сухой матч оформил голкипер Ларс Хёуген.

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