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ЧМ-2018 по хоккею: Южная Корея уступила Норвегии и вылетела, проиграв все матчи

ЧМ-2018 по хоккею: Южная Корея уступила Норвегии и вылетела, проиграв все матчи
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Южной Кореи уступила команде Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 0:3. Южнокорейская команда проиграла все семь матчей на чемпионате мира и вылетела в первый дивизион, у норвежцев — одна победа.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Тобиас Линдстрём, Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс. Сухой матч оформил голкипер Ларс Хёуген.

ЧМ-2018
14 мая 2018, понедельник. 17:15 МСК
Южная Корея
0 : 3
0:1, 0:0, 0:2
Норвегия
0:1 – Линдстрём (Олимб, Эспеланд) – 13:35 (5x4), 0:2 – Валькве Ольсен (Бастиансен, Эспеланд) – 46:55 (5x5), 0:3 – Холёс (Олимб, Торесен) – 50:02 (5x4)

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