Дацюк: про поражение от Словакии на ОИ-2018 мы уже забыли

Форвард сборной России Павел Дацюк подвёл итоги игры со Словакией на ЧМ-2018 (4:0).



«Первый период был хороший. Во втором и третьем начали ошибаться, допускать контратаки. Рисунок игры был уже другой. Со шведами главное — не ошибаться на своей и чужой синей линии. Про поражение от Словакии на Олимпиаде уже забыли, мы знали, что надо выигрывать сегодняшний матч. Хорошо, что мы останемся в Копенгагене на четвертьфинал. Будет больше времени отдохнуть», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.