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Гавриков об ударе в пах: со мной всё нормально, момент с травмой Мамина не видел

Гавриков об ударе в пах: со мной всё нормально, момент с травмой Мамина не видел
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу над Словакией (4:0) на ЧМ-2018.

«Мне попало в одном моменте? Всё нормально со мной. Во втором периоде откатились к своим воротам, дали пространство сопернику, он начал им пользоваться. Начались переигранные отрезки, и период был хуже по качеству, чем первый.

Рады ли, что не едем в Хернинг? Самое главное — побеждать, а там уже не от нас зависит. Сложно сказать, стали ли словаки в третьем периоде играть более агрессивно. Не то чтобы они до этого так не играли, просто дело случая. Момента, в котором Мамин получил травму, не видел. Видел только, как он на лавку ехал.

Будем готовиться к шведам, разберём, посмотрим какие-то нюансы. Как остановить Форсберга? У них вся команда хорошая, бессмысленно кого-то выделять», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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