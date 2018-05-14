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Шестёркин: буду испытывать радость, если мне доверят четвертьфинал ЧМ-2018

Шестёркин: буду испытывать радость, если мне доверят четвертьфинал ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Вратарь сборной России Игорь Шестёркин подвёл итоги выигранной встречи со Словакией на ЧМ-2018 (4:0).

«В первом периоде тяжело было, потому что не было бросков. Во втором периоде они появились, я вошёл в игру. Ребята молодцы, что блокировали много бросков и довели дело до победы. С Кошечкиным нормально общаемся, подсматриваю у него, насколько он спокоен. Мне бы такое спокойствие — я бы уже получше играл. Что буду испытывать, если доверят сыграть четвертьфинал? И радость, и волнение, наверное, всё вместе», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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