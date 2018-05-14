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﻿Россия — Словакия: Никита Зайцев стал лидером россиян по игровому времени

﻿Россия — Словакия: Никита Зайцев стал лидером россиян по игровому времени
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России оказалась сильнее команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Лидером по игровому времени стал защитник Никита Зайцев, проведший на льду 22 минуты и 19 секунд. Второй показатель у Никиты Нестерова — 20.32.

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Заброшенные в матче шайбы записали в свой актив Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев, сухую встречу провёл голкипер российской сборной Игорь Шестёркин.

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