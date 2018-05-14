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Воробьёв: по Мамину прогнозы неутешительные, Андронов может сыграть со шведами

Воробьёв: по Мамину прогнозы неутешительные, Андронов может сыграть со шведами
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв после игры со Словакией (4:0) прокомментировал состояние хоккеистов.

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«У Гаврикова всё нормально, вы видели. У Капризова ушиб, будем надеяться, всё будет хорошо. Над Маминым доктора колдуют, но прогнозы неутешительные.

Не сказал бы, что мы не готовы были к жёсткой игре словаков. Быть может, нашим нападающим не хватило опыта. Они хотели забить, шли на ворота.

Надеемся, Андронов сыграет со шведами», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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