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Рэмзи: Россия была заведена, может, хотела отомстить за поражение на ОИ

Рэмзи: Россия была заведена, может, хотела отомстить за поражение на ОИ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи подвёл итоги встречи с командой России (0:4).

«Соперник был заведён, возможно, хотел отомстить за поражение, которое мы нанесли в последний раз (Россия проиграла Словакии в стартовом матче на ОИ-2018. – Прим. «Чемпионата»). Они уверенно контролировали шайбу, было непросто её отобрать. Работа тренера – удостовериться, что твоя команда готова к игре с первых минут. Мы не можем ждать и смотреть, как будет проходить игра. Мы хорошо играли 40 минут, но нельзя играть только 40 минут — надо играть все 60.

В раздевалке после первого периода не кричал. Да, это не лучший период, и на старте второй двадцатиминутки нам надо было отбиться в формате «три на пять». Иногда я кричу, но был не тот случай. Ребята понимали, что случилось, и чувствовали себя скверно. Вышли на второй период, выстояли в меньшинстве. Мы даже создали отличный момент «три на пять». Иногда надо кричать, но не в этот раз. Игроки сильно провели 40 минут, но надо было играть так с самого начала.

Вратарь россиян был очень хорош. Если бы забили при счёте 2:0, игра пошла бы по-другому. Мы создавали моменты, но надо забивать. Неважно как – отскоком от конька или от чьей-то головы, но надо заталкивать шайбу.

Сомневаюсь, что буду смотреть матч Швейцария — Франция. Я всегда говорю, что мы должны заботиться о своей игре, а не отвлекаться на вещи, которые мы не контролируем.

Россияне проделали хорошую работу в меньшинстве. В третьем периоде мы начали бросать в большинстве, нанесли два-три броска, почти успели на отскок, но не смогли до него добраться. Иногда не забить сразу – не очень хорошо. Начинаешь думать, что надо сделать что-то иначе, лучше разыграть шайбу. Самое главное, выигрывать борьбу и бросать по воротам. Они хорошо двигали шайбу, но надо было бросать. Нам надо это делать. Чтобы кто-то создавал трафик, бросать и идти на добивание», — передаёт слова Рэмзи корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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