Третьяк: во втором периоде силёнок не хватило, но мне наша сборная нравится

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итоги матча чемпионата мира по хоккею–2018 между сборными России и Словакии (4:0).



«Первый период был за нами, а потом как будто силёнок не хватило. В третьем периоде наша команда показала коллективную игру, за счёт которой можно было удержать счёт. Как играть без силёнок со шведами? Ну как? Восстановимся. Создаём много моментов, но не забиваем, увы. Шестёркин показал солидную игру, и в команде его тоже лучшим признали, сыграл здорово. Солидно — это не просто удачно, он игру держал в своих руках. Главное, есть игра, и она красивая, нравится людям. Мы на голову лучше соперников в первом периоде что с чехами, что здесь. Скажу честно — мне наша команда нравится.



К сожалению, штанга нам не помогает, мы уже все ворота общипали, но никак она не заходит. К сожалению, не весь матч получался таким хорошим.



У Мамина серьёзная травма, плечо. Судейство пока не хуже, чем в прошлом году, более-менее нормальное. Есть ошибки, но больших жалоб нет», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Без олимпийских граблей. Такие словаки России не соперник Команда Ильи Воробьёва обыграла сборную Словаки, не допустив ошибок Пхёнчхана.