Третьяк: ждём утверждения Новосибирска в роли хозяина МЧМ-2023

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о предстоящем конгрессе ИИХФ и повестке дня, которая будет рассматриваться на мероприятии.



«На конгрессе ИИХФ, который состоится 17–18 мая, мы ждём утверждения Новосибирска в качестве хозяина МЧМ-2023 и уже получим расписание. По поводу чемпионата мира–2024 в Санкт-Петербурге, то мы должны выиграть. Питер — красивый город, хоккейный, его все любят. Это хорошо, когда мы принимаем чемпионаты мира, это популяризация нашего хоккея», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.