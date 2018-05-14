Воробьёв — о большинстве: у нас написано «Россия» — мы рождены с пасами

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв после игры со Словакией (4:0) прокомментировал неудачную реализацию большинства.



«Почему видел Григоренко и Шалунова с краю? У нас есть четыре опорных центральных нападающих. По Максу, в первых двух звеньях у нас есть люди на этих позициях – Паша Дацюк и Артём Анисимов, дальше Серёжа Андронов и Илья Каблуков – четыре центра. Поэтому у него такая роль.



Бучневич перешёл из второго звена на позицию центрального нападающего? Была такая ротация, надо было так сделать по определённым причинам, но уже планировали, что он сыграет со шведами. Пашка нормально вписался.



Большинство не пошло? Понимаю, я тоже хочу быть на первом месте, но мы вторые-третьи по этому показателю на турнире. Работаем над этим. Не скажу, что не было моментов. У нас разные концепции в двух бригадах большинства. Пасов много, но у нас же написано «Россия», мы рождены с пасами», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Без олимпийских граблей. Такие словаки России не соперник Команда Ильи Воробьёва обыграла сборную Словаки, не допустив ошибок Пхёнчхана.