История личных встреч сборных России и Швеции на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 15 мая, сборная России по хоккею проведёт заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира–2018, соперником будет команда Швеции. Игра начнётся в 21:15 мск. Сборные России и Швеции встречались в рамках чемпионата мира 21 раз. Россияне победили в 13 встречах, в 7 матчах успех праздновали шведы, одна игра завершилась вничью. Последние 9 встреч победу праздновала российская команда. В последний раз сборная Швеции брала верх над командой России 14 лет назад (3:2, Острава, 2004 год).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
|Турнир
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1992
|Прага
|Четвертьфинал
|Россия — Швеция
|0:2
|Сундин, Ханссон
|ЧМ-1993
|Мюнхен
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|2:5
|Бякин, Карпов — Реннберг, Бергквист, Нэслунд, Андерссон (2)
|ЧМ-1993
|Мюнхен
|Финал
|Россия — Швеция
|3:1
|Хомутов, Титов, Николишин — Реннберг
|ЧМ-1997
|Хельсинки
|Финальный раунд
|Россия — Швеция
|4:1
|Морозов, Яшин, Прокопьев, Барков — Карлссон
|ЧМ-1999
|Осло
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|1:4
|Афиногенов — Нюландер, Альфредссон (2), Нэслунд
|ЧМ-2000
|Санкт-Петербург
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|4:2
|Харитонов (2), Прокопьев, Буре — Аксельссон, Нурдстрём
|ЧМ-2001
|Кёльн
|Четвертьфинал
|Россия — Швеция
|3:4 ОТ
|Бут, Твердовский, Карпов — Альфредссон, Юнссон (2), Мудин
|ЧМ-2002
|Гётеборг
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|0:2
|Дален, Нюландер
|ЧМ-2003
|Турку
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|2:4
|Григоренко, Ковальчук — Зеттерберг, Хеглунд, Йенссон, Сундин
|ЧМ-2004
|Острава
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|2:3
|Ковальчук (2) — Тёрнстрём, Нюландер, Йенссон
|ЧМ-2005
|Вена
|Матч за третье место
|Россия — Швеция
|6:3
|Афиногенов (2), Ковалёв, Овечкин, Яшин, Сёмин — Сундин, Зеттерберг, Х. Седин
|ЧМ-2006
|Рига
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|3:3
|Овечкин, Михнов (2) — Самуэльссон, Йенссон
|ЧМ-2007
|Москва
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|4:2
|Морозов (2), Гребешков, Малкин — Тёрнберг, Стин
|ЧМ-2007
|Москва
|Матч за третье место
|Россия — Швеция
|3:1
|Емелин, Зиновьев, Фролов — Стин
|ЧМ-2008
|Квебек
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|3:2
|Сёмин, Фёдоров, Овечкин — Вейнхандль, Мортенссон
|ЧМ-2009
|Берн
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|6:5 ОТ
|Никулин, Сапрыкин, Калинин (2), Мозякин, Прошкин — Валлин, Строльман, Перссон, Хуселиус (2)
|ЧМ-2012
|Стокгольм
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|7:3
|Попов, Малкин (3), Емелин, Пережогин, Денисов — Карлссон, Зеттерберг, Франзен
|ЧМ-2014
|Минск
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|3:1
|Плотников, Широков. Белов — Мёллер
|ЧМ-2015
|Острава
|Четвертьфинал
|Россия — Швеция
|5:3
|Мозякин, Широков, Малкин (2), Тарасенко — Клингберг, Ландер, Эрикссон
|ЧМ-2016
|Москва
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|4:1
|Дадонов, Панарин, Дацюк, Любимов — Экхольм
|ЧМ-2017
|Кёльн
|Групповой раунд
|Россия — Швеция
|2:1 Б
|Андронов, Панарин (победный буллит) — Линдхольм
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