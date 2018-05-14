Сборная России не встретится с США на стадии четвертьфинала ЧМ-2018

Сборная России сегодня оказалась сильнее команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 4:0. У подопечных Ильи Воробьёва после шести матчей чемпионата мира в активе 16 очков, россияне занимают второе место в группе.



Таким образом, Россия не сумеет встретиться в четвертьфинале с командой США. Американская сборная занимает первое место в параллельной группе, у неё 16 баллов на счету.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

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