Гуськов: Шестёркин – красавец, но тренерский штаб полагается на опыт Кошечкина

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал победу сборной России в матче со Словакией (4:0) и поделился мнением о вратарях сборной.



«Поздравляю нашу сборную с победой, она очень нужная и важная. После этой игры тренерский штаб сделает определённые выводы, потому что матч разделился на две части. Первый период мы доминировали и были на голову сильнее соперника. Два броска по нашим воротам тому подтверждение. Потом где-то дали послабление, словаки почувствовали игру, у них начало что-то получаться. Надо как можно строже относиться к счёту и играть все 60 минут. Это прекрасно понимают и ребята, и тренеры. Уверен, перед игрой со шведами будут сделаны правильные выводы и таких расслаблений больше будет.



Обыгрывать можно любую команду. Шведы – фавориты чемпионата, мы готовимся к сильному сопернику немного по-другому. Как бы ни говорили, что с каждым соперником надо играть, но ответственности больше в матчах с топ-командами. Мне очень понравилось, как наши ребята играли первые 20 минут, уверен, показывая такой хоккей, мы можем рассчитывать на победу. Другой вопрос, дадут ли шведы нам это делать. Это очень быстрая, комбинационная команда, не секрет, что они играют всей пятёркой. Перемещение по зоне атаки, запутывание за счёт подключения защитников – не новость для нашей сборной. Надо восстановиться, игра уже через сутки. Сил сегодня отдали достаточно, надо быть свежими. Сделать правильные выводы и ни в коем случае не бояться шведов. Думаю, мы их не боимся, а просто чуть поответственнее подойти к этому.



Справедливо, что самый важный матч доверяют Кошечкину, а не Шестёркину? Справедливо – не справедливо, наш тренерский штаб полагается на опыт Кошечкина. Шестёркин – просто красавец, сегодня велика его заслуга в том, что мы не пропустили. Было очень много опасных моментов, и Шестёркин остался сухим. Думаю, тренеры чуть ближе к команде, к тренировочному процессу, к физическому состоянию того и другого. Изначально было сказано, что Кошечкин – первый номер, и этого придерживаются. У тренеров есть план, они не гадают. Они уже знали, что сегодня будет играть Шестёркин, а со шведами – Кошечкин. Надо учитывать ещё, что матч через сутки.



Если проиграем шведам, болельщики не будут довольны и сборная. Даже если так случится, это всего лишь предварительный этап. Много примеров, когда на предварительном этапе команда проигрывала сильному сопернику, а в плей-офф – выигрывала. Рано об этом говорить, желаю нашей сборной победы, ей по силам обыграть Швецию», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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