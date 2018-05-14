Холтби: игроки, убивающие большинство, не получают внимания и поощрения

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился впечатлениями после победы во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 2-0 в серии).



«Это именно то, благодаря чему наша команда сейчас добивается успеха: каждый выполняет свою работу. Мне очень приятно видеть, как парни, которые в основном „убивают“ большинство, забрасывают шайбы. Они зачастую не получают того внимания и поощрения, которого заслуживают», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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