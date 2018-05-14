Южная Корея — Норвегия — 0:3. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная Южной Кореи проиграла команде Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 0:3. Южнокорейская команда проиграла все семь матчей на чемпионате мира и вылетела в первый дивизион, у норвежцев — одна победа.
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Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Тобиас Линдстрём, Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс. Сухой матч оформил голкипер Ларс Хёуген.
Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.
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