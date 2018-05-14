Кузнецов — об ошибках судей: любое удаление надо отбить, даже несправедивое

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал ошибочное удаление «столичных» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 2-0 в серии).

«Ничего страшного. Когда дают удаление, его просто надо отбить. Не имеет значения, правильно судья свистнул или нет. Любое меньшинство для нас, по определению, плохо. Важно, как ты на него отреагируешь. Мы сумели забить важнейший гол в начале второго периода, который облегчил нам жизнь», — приводит слова Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.