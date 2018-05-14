ЧМ по хоккею–2018: сборная Чехии взяла верх над Австрией

Сборная Чехии оказалась сильнее команды Австрии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3. Чешская сборная выиграла шесть матчей из семи в группе, у Австрии — одна победа.



У Чехии заброшенными шайбами сумели отметиться Филип Хитил, Доминик Кубалик и Томаш Гика, оформивший дубль. В составе австрийского коллектива голы в актив записали Константин Комарек и Михаэль Раффль, сделавший дубль.

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