Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

ЧМ по хоккею–2018: сборная Чехии взяла верх над Австрией

ЧМ по хоккею–2018: сборная Чехии взяла верх над Австрией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Чехии оказалась сильнее команды Австрии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3. Чешская сборная выиграла шесть матчей из семи в группе, у Австрии — одна победа.

У Чехии заброшенными шайбами сумели отметиться Филип Хитил, Доминик Кубалик и Томаш Гика, оформивший дубль. В составе австрийского коллектива голы в актив записали Константин Комарек и Михаэль Раффль, сделавший дубль.

ЧМ-2018
14 мая 2018, понедельник. 21:15 МСК
Чехия
4 : 3
2:1, 1:0, 1:2
Австрия
1:0 – Гика (Кубалик, Шулак) – 00:31 (5x5), 2:0 – Хитил (Крейчик) – 02:27 (5x5), 2:1 – Комарек (Хофер) – 17:45 (5x5), 3:1 – Кубалик (Гика, Нечас) – 25:46 (5x5), 4:1 – Гика (Факса, Кубалик) – 49:51 (5x4), 4:2 – Раффль (Унтервегер, Хаудум) – 50:53 (5x5), 4:3 – Раффль (Комарек, Шумниг) – 57:18 (5x5)
С кем сыграет Россия? Турнирные расклады на плей-офф ЧМ! LIVE
Латвия, Дания, Финляндия или, может, Канада?

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент