Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

ЧМ по хоккею–2018: сборная Канады лишь в овертайме одолела Латвию

ЧМ по хоккею–2018: сборная Канады лишь в овертайме одолела Латвию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Канады одолела команду Латвии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Канадская команда выиграла четыре матча на турнире из шести, у Латвии — три победы.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

У Канады заброшенные шайбы на свой счёт записали Антони Бовилье и Коннор Макдэвид. В составе латвийской команды голом отметился Кристиан Рубинс.

ЧМ-2018
14 мая 2018, понедельник. 21:15 МСК
Канада
2 : 1
1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Латвия
1:0 – Бовилье (Пажо, Барзал) – 02:51, 1:1 – Рубинс (Букартс, Блюгерс) – 41:50 (5x5), 2:1 – Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 60:46 (3x3)
С кем сыграет Россия? Турнирные расклады на плей-офф ЧМ! LIVE
Латвия, Дания, Финляндия или, может, Канада?

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент