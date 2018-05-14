ЧМ по хоккею–2018: сборная Канады лишь в овертайме одолела Латвию

Сборная Канады одолела команду Латвии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Канадская команда выиграла четыре матча на турнире из шести, у Латвии — три победы.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



У Канады заброшенные шайбы на свой счёт записали Антони Бовилье и Коннор Макдэвид. В составе латвийской команды голом отметился Кристиан Рубинс.

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