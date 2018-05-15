Каменский: команда у России не хуже, чем у шведов, надо играть с полной отдачей

Олимпийский чемпион, глава СДК КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от последнего для сборной России матча группового турнира против команды Швеции.



“Кто должен защищать ворота сборной — Кошечкин или Шестёркин? Я думаю, что это решение должно остаться за тренером вратарей. Радует то, что на обоих можно положиться, они играют здорово. Но у Кошечкина больше опыта. Швецию мы можем обыграть за счёт командной игры, которую мы показали в первом периоде матча со словаками, полной самоотдачи и выполнения тренерского игрового задания.



Я бы не сказал, что наша команда хуже, чем у шведов. Дания — более предпочтительный соперник по четвертьфиналу? Здесь не нужно гадать, нужно играть. На кого попадёшь, на того и попадёшь. Нужно готовиться к каждой игре, выходить на лёд и играть. Если мы будем играть в полную силу и с полной отдачей, то нам любой соперник окажется по зубам. А гадать не нужно. Начинаешь гадать — всегда проигрываешь”, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.

Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина. Оценки сборной России Кто и на что наиграл в матче со словаками.