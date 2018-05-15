Зибенджад: посмотрим, как у Бучневича получится со мной справится

Один из лидеров сборной Швеции по хоккею, нападающий Мика Зибенджад, поделился мнением о предстоящем матче со сборной России на чемпионате мира в Дании.

«Видно, что сборная России прибавляет от игры к игре. У них много сильных атакующих хоккеистов, есть несколько звезд уровня Дацюка, Капризова, Гусева и моего друга Павла Бучневича. Жду с нетерпением встречи с ним. Будет очень увлекательная игра. Желаю ему удачи, а дальше посмотрим, как у Павла получится со мной справиться. Я думаю, будет очень жесткая игра, результат в которой может быть любым.

Нам будет очень непросто, но навязать игру русским мы можем — и по составу, и по организации игры», — приводит слова Зибенджада «Известия».

Игра между сборными Швеции и России состоится сегодня.