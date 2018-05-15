Баклунд: в сборной России выделю Дацюка, Капризов — классный нападающий

Капитан сборной Швеции по хоккею Микаэль Баклунд поделился ожиданием от сегодняшнего матча со сборной России.

«Не смотрели ни одной игры сборной России. Но я думаю, все и так прекрасно понимают уровень российских хоккеистов на любом соревновании. Это всегда один из фаворитов чемпионатов мира и Олимпийских игр. Уверен, мы изучим игру русских, и тренеры нам подскажут, как действовать против них. Это очень хорошая команда с сильными игроками — игра с ними будет очень сложной.



В нынешнем составе сборной России выделю, конечно, Дацюка. Капризов — очень классный нападающий. Также выделю Евгения Дадонова, который провел отличный сезон в НХЛ за «Флориду Пантерз». В целом вся команда России — очень высокого уровня. Готовимся к матчу против неё со всей серьезностью», — цитирует шведского нападающего «Известия»