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«Вегас» обыграл «Виннипег» и сравнял счёт в серии

«Вегас» обыграл «Виннипег» и сравнял счёт в серии
Хоккей / НХЛ

Во втором финальном матче Западной конференции «Виннипег Джетс» на своей площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Счёт в серии сравнялся – 1-1.

В составе гостей дублем отметился форвард Джонатан Маршессо, также гол на свой счёт записал словацкий форвард Томаш Татар. Две результативные передачи отдал Райлли Смит.

У «Виннипега» единственный гол забил американский нападающий Кайл Коннор с передач Николая Эллерса и Тайлера Майерса.

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 30 бросков из 31. Страж ворот «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 25 бросков из 28.

Следующий матч пройдёт в Вегасе 17 мая мск.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» NHL.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
15 мая 2018, вторник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
1 : 3
0:2, 0:0, 1:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Татар (Теодор, Карпентер) – 13:23 (5x5), 0:2 – Маршессо (Смит) – 17:22 (5x5), 1:2 – Коннор (Элерс, Майерс) – 47:17 (5x4), 1:3 – Маршессо (Смит, Карлссон) – 48:45 (5x5)
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