«Вегас» обыграл «Виннипег» и сравнял счёт в серии

Во втором финальном матче Западной конференции «Виннипег Джетс» на своей площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Счёт в серии сравнялся – 1-1.

В составе гостей дублем отметился форвард Джонатан Маршессо, также гол на свой счёт записал словацкий форвард Томаш Татар. Две результативные передачи отдал Райлли Смит.

У «Виннипега» единственный гол забил американский нападающий Кайл Коннор с передач Николая Эллерса и Тайлера Майерса.

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 30 бросков из 31. Страж ворот «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 25 бросков из 28.

Следующий матч пройдёт в Вегасе 17 мая мск.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» NHL.