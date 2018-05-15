Шестёркин: о том, кто будет играть, нам сообщают за день до матча

Голкипер сборной России Игорь Шестёркин прокомментировал победу над словаками в рамках чемпионата мира (4:0).
«В первом периоде мы полностью переиграли соперника — продемонстрировали хорошую игру. Во втором немного её упустили. Хорошо, что блокировали броски и работали на команду — благодаря этому одержали победу.
Когда сообщают о том, кто будет играть? За день до матча нас предупреждают. Поэтому можно спокойно готовиться», — цитирует Шестёркина пресс-служба ФХР.
Также Шестёркин ответил на вопрос о том, что лучше, когда один главный вратарь в команде или же когда идёт постоянная ротация во вратарской линии.
«Не знаю, спросите у Васи Кошечкина. Думаю, основному вратарю тоже надо отдыхать, ведь впереди важные матчи на вылет».
Следующую встречу россияне поведут сегодня, 15 мая, со сборной Швеции, начало — в 21:15 мск.