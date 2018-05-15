«Виннипег» — «Вегас» — 1:3. Видеообзор матча Кубка Стэнли — 2018

Во втором финальном матче Кубка Стэнли в Западной конференции «Виннипег Джетс» на своей площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Счёт в серии сравнялся – 1-1.

В составе гостей дублем отметился форвард Джонатан Маршессо, также гол на свой счёт записал словацкий форвард Томаш Татар. Две результативные передачи отдал Райлли Смит.

У «Виннипега» единственный гол забил американский нападающий Кайл Коннор с передач Николая Эллерса и Тайлера Майерса.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча.