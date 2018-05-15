ЦСКА и «Торпедо» совершили обмен молодыми игрокам

ЦСКА и «Торпедо» обменялись игроками, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. В Нижний Новгород отправляется защитник Егор Огиенко, в Москву переезжает нападающий Сергей Жилов.

22-летний Огиенко минувший сезон провёл в ВХЛ и выступал за «Звезду». В 47 матчах регулярного сезона набрал 8 (1+7) очков, в 4 матчах плей-офф очков не набрал. За карьеру в КХЛ сыграл 12 минут в матче «регулярки»-2014/15 с «Витязем» и заработал показатель полезности «+1».

20-летний Жилов в прошедшем сезоне играл в МХЛ за «Чайку». В 64 матчах регулярного чемпионата в его активе 14 заброшенных шайб и 21 результативная передача.