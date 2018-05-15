Защитник Антон Савельев принял квалификационное предложение «Ак Барса», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на два сезона.

За плечами 25-летнего хоккеиста четыре сезона в ВХЛ, проведённые в составе «Барса». В минувшем сезоне Савельев забросил 6 шайб и сделал 8 голевых передач в 50 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+3».

За карьеру в лиге защитник принял участие в 191 матче и набрал 45 (11+34) очков при полезности «-41» и 95 штрафных минутах. Савельев не имеет опыта выступления в КХЛ.