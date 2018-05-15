Арвидссон — о Юханссоне: видел фотографию в Интернете, это выглядит забавно

Нападающий сборной Швеции Виктор Арвидссон в преддверии заключительного матча группового турнира чемпионата мира 2018 года с командой России поделился ожиданиями от матча, а также прокомментировал работу Ларса Юханссона с российской командой. 25-летний нападающий начинал свою профессиональную карьеру в «Шеллефтео», где на посту генерального менеджера работал Юханссон.

«Ожидается очень интересная и трудная игра. Это встреча за первое место в группе, так что будет интересно сыграть с сильным соперником. Ларс работает с штабе сборной России? Да, я видел фотографию в Интернете. Это выглядит очень забавно. Он успешный человек, рад, что Ларс получил такой шанс», — цитирует игрока HockeyNews.