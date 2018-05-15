Хоккеисты «Югры» Александр Яремчук и Богдан Денисевич обменяны в «Авангард»

Хоккеисты «Югры» Александр Яремчук и Богдан Денисевич в обмен на денежную компенсацию пополнили состав «Авангарда», информирует пресс-служба ханты-мансийского клуба.

Оба игрока — воспитанники югорской школы хоккея. В составе «Мамонтов Югры» они победили в конференции «Восток» Молодёжной хоккейной лиги в прошедшем сезоне. В составе сборной России U18 на турнире четырёх нации в апреле 2018 года они стали серебряными призёрами.

В «Мамонтах Югры» нападающий Яремчук провёл два сезона, сыграл 107 матчей и набрал 70 (37+33) очков. Его показатель полезности в минувшем регулярном чемпионате составил «+21».

Защитник Денисевич дебютировал в «Мамонтах Югры» в прошедшем сезоне. Он сыграл 45 игр и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+16».