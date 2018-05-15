Тротц: Овечкин — лицо «Вашингтона», ему достаются и лавры, и критика

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после двух побед в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции прокомментировал успехи капитана команды Александра Овечкина.

«Он лицо команды, лицо клуба. Ему достаются и лавры, и критика. И я думаю, что ему это нравится. Он получает удовольствие от игры. Набирает очки, живёт игрой. Мы сказали команде, что каждый должен полностью выложиться на льду, внести свой вклад, чтобы команда добилась успеха. Именно так он и играет. Ему нравится, как играет команда, нравится плей-офф. Может быть, впервые за долгое время», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.