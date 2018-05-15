Бывший защитник «Торпедо» Томаш Кундратек стал игроком «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон.

В минувшем сезоне 28-летний чешский защитник забросил 2 шайбы и сделал 11 голевых передач в 53 матчах регулярного сезона при полезности «-3». В 4 матчах плей-офф на его счету 1 (1+0) очко и показатель полезности «+2».

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал за рижское «Динамо» и братиславский «Слован». В общей сложности он провёл 156 матчей и набрал 51 (17+34) очко при показателе полезности «-4».