Россия — Швеция: стали известны бригады большинства шведской сборной

Сегодня, 15 мая, сборная России по хоккею проведёт заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира–2018, соперником будет команда Швеции. Игра начнётся в 21:15 мск.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Шведский журналист Хенрик Шёберг сообщил о новых сочетаниях национальной команды при игре в большинстве. Первую бригаду образовали защитник Оливер Экман-Ларссон и нападающие Рикард Ракелль. Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе и Густав Нюквист. Во второй спецбригаде должны играть защитник Джон Клингберг и форварды Виктор Арвидссон, Филип Форсберг, Микаэль Баклунд и Патрик Хёрнквист.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию центрального матча группового турнира.