Третьяк — о «Тампе»: «Вашингтон» сам проигрывал «Коламбусу» 0-2. И что в итоге?

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил шансы «Тампа-Бэй Лайтнинг» отыграться со счёта 0-2 в финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз».

«Василевский может вытащить серию у «Вашингтона». Он на всё способен. 2-0 ещё ничего не значит. Когда играют такие соперники, а у «Тампы» мощная команда, возможно всё. Вон, «Кэпиталз» сами «Коламбус Блю Джекетс» 0-2 проигрывали. И что в итоге? Думаю, Андрей может дать «молниям» тот импульс, который им необходим. У Андрея хороший характер. Он борется за каждую шайбу и в этом похож на меня», — цитирует Третьяка официальный сайт НХЛ.