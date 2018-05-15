Как завершится матч Россия — Швеция на чемпионате мира 2018 года по хоккею?

Сегодня, 15 мая, в Копенгагене будет сыгран очередной матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции. Начало встречи в 21:15 мск.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

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По итогам матчей, состоявшихся 14 мая, лидерство в группе А сохранила за собой сборная Швеции (17 очков в 6 матчах). Второе место продолжает занимать команда России (16 очков в 6 играх), следом располагаются сборные Чехии (15 очков после 7 игр) и Швейцарии — 9 очков после 6 матчей. Команды Словакии (9 очков в 6 играх) и Франции (6 очков в 6 матчах) пока не попадают в зону, которая позволяет сыграть в плей-офф ЧМ-2018.