«Спартак» заключил новый контракт с Виктором Бобровым

«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Виктором Бобровым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний (КХЛ/ВХЛ) характер и рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 34-летний нападающий сделал 1 результативную передачу в 18 матчах регулярного сезона КХЛ при показателе полезности «-4».

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе «Химика», «Витязя», «Атланта» и «Сибири». В общей сложности он принял участие в 482 матчах, в которых набрал 122 (56+65) очка при показателе полезности «-23».