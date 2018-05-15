Павел Бучневич даёт мастер-класс по броскам вратарям сборной России

Семь игроков сборной России по хоккею приняли участие в утренней раскатке, информирует корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Сегодня, 15 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира в Дании. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени.

В тренировочном занятии приняли участие защитник Динар Хафизуллин и нападающий Сергей Андронов, пропустившие игру со Словакией из-за повреждений. Также в раскатке участвовали вратари Илья Сорокин, Игорь Шестёркин, Василий Кошечкин, защитник Никита Трямкин и форвард Павел Бучневич. После раскатки Бучневич дал мастер-класс по броскам вратарям российской сборной — Шестёркину и Сорокину.

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