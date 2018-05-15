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Россия — Швеция: Мамин не сыграет, Андронов и Хафизуллин — под вопросом

Россия — Швеция: Мамин не сыграет, Андронов и Хафизуллин — под вопросом
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 15 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира в Дании. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени. В игре не примет участия нападающий сборной Максим Мамин, получивший травму в третьем периоде игры со Словакией. Об этом сообщил тренер национальной команды Алексей Кудашов.

«У Мамина есть повреждение, которое не позволяет ему сыграть со Швецией. Выбыл ли он до конца турнира? Не будем так категоричны, мы идём от игры к игре. Хафизуллина и Андронова готовим к матчу, но сыграют ли они со шведами — решим перед игрой», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Отметим, что в утренней раскатке защитник Динар Хафизуллин и нападающий Сергей Андронов участие приняли.

Россия — Швеция: Андронов и Хафизуллин приняли участие в утренней раскатке
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