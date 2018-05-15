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Купер — о 0-2: Василевский — последний, на кого можно показывать пальцем

Купер — о 0-2: Василевский — последний, на кого можно показывать пальцем
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после двух поражений в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции прокомментировал игру голкипера команды Андрея Василевского.

«Это наш парень. Он был для этой команды скалой весь год. Если честно, я не думаю, что сейчас имеет какое-то значение, кто именно играет в воротах. Речь идёт о том количестве моментов, которые мы позволяем им иметь. В обороне играет вся команда, а голкипер лишь последний её рубеж. Поверьте мне, Василевский — последний, на кого мы можем показывать пальцем», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

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