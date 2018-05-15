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Тренер «Вегаса»: нашим хоккеистам нужно было отвечать за свою плохую игру

Тренер «Вегаса»: нашим хоккеистам нужно было отвечать за свою плохую игру
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал исход второго матча серии плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:1, 1-1 в серии).

«Хоккеисты „Вегаса“ знали, что плохо выглядели в предыдущей игре и что им надо было ответить. И они справились с этим. Наша первая тройка сегодня играла здорово, забила пару голов. Когда они так играют, их сложно остановить. Также отмечу игру в защите — сегодня она была великолепна», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

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